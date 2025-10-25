Cinco zonas del centro-norte de Quito registraron cortes de luz este 25 de octubre

Al menos cinco zonas del centro-norte de Quito registraron un inesperado corte de luz, la tarde del 25 de octubre. La Empresa Eléctrica señaló que su personal operativo se encuentra en el sector de la subestación Olímpico para solventar la falla.

"Se realizan trabajos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible", informó en su cuenta de X.

Revise: Quito | Tres siniestros de tránsito en menos de siete horas en la avenida Simón Bolívar

Según la Empresa Eléctrica Quito, los sectores afectados son: