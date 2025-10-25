Quito
25 oct 2025 , 15:33

Cinco zonas del centro-norte de Quito registraron cortes de luz este 25 de octubre

El personal de la Empresa Eléctrica Quito trabaja en la subestación Olímpico para solventar la falla.

   
    Imagen referencial de cortes de luz.( API )
Al menos cinco zonas del centro-norte de Quito registraron un inesperado corte de luz, la tarde del 25 de octubre. La Empresa Eléctrica señaló que su personal operativo se encuentra en el sector de la subestación Olímpico para solventar la falla.

"Se realizan trabajos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible", informó en su cuenta de X.

Según la Empresa Eléctrica Quito, los sectores afectados son:

  • Bellavista
  • Ignacio Bosano
  • González Suárez
  • Calle Quiteño Libre
  • Capilla del Hombre

    • En los alrededores de estas zonas, los habitantes también han reportado falta de servicio.

    Debido a la falta de luz, los semáforos están inactivos, por lo que se recomienda circular con precaución.

    El servicio se restableció en la mayoría de sitios afectados

    Luego de casi una hora de trabajos, la Empresa eléctrica informó que su personal restableció el servicio en la mayor parte de los sectores afectados.

    Aún no hay luz en la calle Bosmediano, hacia el sector de Bellavista, por lo que las labores se mantienen en la subestación Olímpico.

