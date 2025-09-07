Quito
07 sep 2025 , 11:35

Cierres viales por la procesión Nuestra Señora de Guápulo 2025

Revise las calles cerradas y las rutas alternas para planificar su movilización en auto.

   
    Imagen referencial para graficar la gestión de la movilidad por cierres viales.( QuitoInforma )
Fuente:
propia
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que habrá cierres viales este domingo 7 de septiembre en Guápulo y Quito por una procesión religiosa.

Se trata de la procesión Nuestra Señora de Guápulo 2025, que se estima durará de 11:30 a 14:30.

Las vías cerradas serán:

  • Av. Conquistadores y Av. Simón Bolívar
  • Av. Conquistadores y Ninahualpa
  • Av. Conquistadores y La Tolita
  • Av. Conquistadores y calle E16
  • Alfonso Perrier y Iberia
  • Av. Ladrón de Guevara y Iberia
  • Av. Ladrón de Guevara (redondel)
  • Av. Ladrón de Guevara y Valladolid
  • Av. Ladrón de Guevara y Barcelona
  • Madrid y av. Coruña (redondel)
  • Lugo y Barcelona
  • Lugo y Valladolid
  • Barcelona y Tolosa
  • Asturias y Barcelona
  • Madrid y Tolosa
  • Av. Coruña y Guipozcoa
  • Av. Coruña y Vizcaya
  • Vizcaya y Sevilla
  • Av. González Suárez y Rafael León
  • Ninahualpa y Francisco Compte

    • Vías alternas

  • Av. Simón Bolívar
  • Av. Coruña
  • Av. 12 de Octubre
  • Av. González Suárez
  • Calle Toledo

