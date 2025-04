El conductor contó que un taxi se le atravesó. "No sabía si me quería robar, pero por no toparle di un giro", relató el hombre, que se encontraba en buen estado de salud.

"Como iba despacio, el volcamiento no fue duro", agregó el conductor que se dirigía a su trabajo.

El camión empezó a derramar diésel, por lo que se espera la presencia de los Bomberos Quito para que limpien la calzada.

