Cierre vial en la avenida Simón Bolívar por caída de botellas de gaseosa

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avenida-simon-bolivar target=_blank>avenida Simón Bolívar</a>, en <b>Quito</b>, registra un <b>cierre vial </b>la tarde de este miércoles 1 de octubre del 2025 por la caída de docenas de botellas de gaseosa. La emergencia se produjo aproximadamente a<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/trolebus-ecovia-alimentadores-modificaran-rutas-repavimentacion-el-recreo-CC10218794 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/calderon-construccion-parque-metropolitano-diciembre-BC10215114 target=_blank></a>