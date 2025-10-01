Cierre vial en la avenida Simón Bolívar por caída de botellas de gaseosa

La avenida Simón Bolívar, en Quito, registra un cierre vial la tarde de este miércoles 1 de octubre del 2025 por la caída de docenas de botellas de gaseosa.

La emergencia se produjo aproximadamente a las 14:41 a la altura del intercambiador del túnel Guayasamín.

Imágenes muestran cómo las jabas y las botellas se encuentran desperdigadas en la vía.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que el carril derecho se encuentra cerrado. Se recomienda tomar rutas alternas.

Las unidades de primera respuesta se movilizaron para atender la emergencia y brindar seguridad en la zona afectada.

