Quito | Un tramo de la av. 12 de octubre se cerró al tránsito vehicular por una marcha en contra del Gobierno

La AMT pidió a los conductores circular con precaución. Los primeros enfrentamientos entre policías y manifestantes se registraron en el sector del Swissotel sobre la av. 12 de Octubre.

   
    Manifestantes avanzan por la av. 12 de Octubre.( Cortesía )
La avenida 12 de Octubre, desde la Plaza Artigas hasta la calle Lizardo García, está cerrada en sentido norte-sur por una marcha ciudadana. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) pidió a los conductores circular con precaución.

Se trata de un grupo de manifestantes pacíficos que protestan en contra de las medidas económicas del presidente Daniel Noboa, como la eliminación del subsidio al diésel.

Los ciudadanos marchan con velas, otros tocan instrumentos musicales, a la par de portar banderas y pancartas con la consigna "Fuera Noboa".

Hasta la zona llegó un contingente antimotines de la Policía Nacional, que custodia a los ciudadanos para evitar desmanes.

Primeros enfrentamientos

En redes sociales, los ciudadanos denunciaron al menos tres intentos por parte de la Policía de dispersar la marcha utilizando la fuerza.

Cerca del Swissotel, sobre la 12 de Octubre, los uniformados formaron un cerco para evitar el paso de los manifestantes.

