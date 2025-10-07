Daniel Noboa dice que no permitirá que "un poco de vándalos" le impida trabajar, tras agresiones en Cañar

El presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/paro-nacional-conaie-radicaliza-posicion-contra-gobierno-exigencias-BH10249923 target=_blank>Daniel Noboa</a> dijo que no permitirá que <b>un poco de vándalos</b> le impida trabajar. Esto, en referencia a un grupo de manifestantes que, según denunció, <b>intentó obstaculizar su llegada</b> a un <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/carro-daniel-noboa-piedras-canar-DG10250223 target=_blank></a>