La aseguradora del Metro de Quito no indemnizará a las familias afectadas por el hundimiento de sus viviendas

El informe que envió el Municipio a la aseguradora del Metro de Quito, sobre los daños en viviendas de Solanda, no fue suficiente. La empresa consideró que los estudios no son contundentes, por lo que no procede la indemnización a las familias afectadas.

"Recibimos la respuesta de la aseguradora sobre el tema de Solanda, la respuesta es negativa", dijo el alcalde Pabel Muñoz. Y aseguró que mantendrá reuniones con su equipo de trabajo para definir las siguientes acciones.

Los estudios entregados por la Alcaldía identificaron problemas históricos por subsidencia (hundimiento progresivo de una superficie), sistemas estructurales de las edificaciones y otros aspectos técnicos.

Hoy, tras la negativa, la aseguradora deberá contratar un peritaje neutro para contar con un informe concluyente, una acción que fue cuestionada por Muñoz. “Si han opinado universidades, si han opinado firmas consultoras y les sigue pareciendo insuficiente, el tema es dónde está la suficiencia”, señaló.