Ecuavisa.com hizo un recorrido por las zonas más concurridas de Quito y se evidenció que, por ejemplo, en La Carolina, zonas aledañas al Estadio Olímpico Atahualpa y Tribuna de Los Shyris no hubo cortes de luz como estaba planificado.

Si bien en esta zona de Quito sí se cumplió con el apagón estipulado, como lo había anunciado en la víspera la Empresa Eléctrica Quito , no ocurrió lo mismo en el centro norte de la capital.

Los dueños de bares, restaurantes, establecimientos de comida rápida, entre otros, de este último sector, contaron que el viernes no tuvieron ningún corte de luz. Y esperan que desde las 15:00 tampoco suceda nada para tener más clientela durante el partido entre Liga de Quito vs. Fortaleza, por la final de la Copa Sudamericana.

Y trabajan con la expectativa de que no haya apagones, porque entonces "no sabremos cómo trabajar", ya que no tienen comprado un generador eléctrico.

Mientras, los bares esperan que estos cortes de luz no ahuyenten a los clientes, porque para esta jornada deportiva ya alistaron en sus bodegas una gran cantidad de jabas de cerveza.

LEA: Apagones en Ecuador: los cortes programados de energía no afectarán la operatividad de las unidades de salud del IESS