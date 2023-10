Apagones en Ecuador: malestar entre comerciantes por los cortes de energía eléctrica

Los cortes de energía causaron malestar entre los pequeños comercios de Quito. Los racionamientos durarán entre tres y cuatro horas durante el día o la tarde y pueden prolongarse hasta mediados de diciembre, producto del bajo nivel de los embalses situados en la zona amazónica del país, que son la principal fuente de generación eléctrica de Ecuador.

Los negocios comenzaron la jornada con normalidad, pero los apagones los dejó sin posibilidad, en muchos casos, de vender sus productos. "Aquí la luz se utiliza para la mayoría de productos que vendemos, como los capuchinos, los batidos y los 'waffles' (gofres), y ni hablar de los helados que se me hacen agua. Eso aún me afecta más", comentó Érika Llugsha, que regenta una pequeña heladería.

"Lo más correcto hubiese sido hacerlo de noche porque todos salimos del trabajo y ahí es cuando más se consume la luz porque todos vamos a la casa y utilizamos los electrodomésticos. Debería haber sido en la noche, no a estas horas, porque nos afecta a bastantes negocios", lamentó la comerciante.

Mientras, Lady Molina, que tiene una carnicería, estaba preocupada por el estado de sus productos, ya que todos sus refrigeradores dejó de funcionar. "El producto baja de calidad, se daña, cuando se descompone no se puede vender, y las pérdidas son mayores y no tengo a quién reclamar".

A muchos ecuatorianos, los primeros cortes de este racionamiento les tomó por sorpresa, sobre todo a conductores que se trasladaban a sus lugares de trabajo y que se encontraban un caos en cada cruce de avenidas, pues los semáforos estaban desactivados.

"Yo no sabía que estaban apagados los semáforos. Me acabo de enterar de que no hay electricidad. Me lo dijeron por mensaje y me acabo de enterar", contó Bolívar Chávez mientras trataba de superar un cruce donde los agentes de tráfico no se daban abasto para ordenar la corriente de vehículos que querían seguir avanzando.

Para Alfonso Lincango no hay agentes suficientes para reemplazar a los semáforos, y "complica a todos, porque hay mucho tráfico y mucho peligro, y hay que estar a la defensiva".

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, lamentó en un mensaje publicado en redes sociales que la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) comunique el cronograma de cortes con menos de 24 horas de antelación, lo que "vuelve a generar problemas en la ciudad".

El anuncio de los apagones fue hecho por el Gobierno pasado al mediodía del jueves, con menos de 24 horas de antelación de los primeros cortes.

Los gremios industriales, comerciales y exportadores también han levantado la voz de protesta y demandan priorizar al sector productivo para no afectar a la economía nacional, pues advierten pérdidas "incuantificables e irrecuperables".

Mientras, el Gobierno nacional, a cargo hasta finales de noviembre del conservador presidente Guillermo Lasso, busca de manera urgente cubrir un déficit de unos 460 megavatios al día con una licitación de 160 millones de dólares para la instalación de fuentes de energía emergentes, la importación de gas natural y la recuperación de las centrales termoeléctricas.

