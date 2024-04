Quito: Quejas ciudadanas por el incumplimiento en los horarios de cortes de luz

Los cronogramas de cortes de electricidad, en Quito y todo el país, se anuncian en la víspera y con menos de 24 horas de anticipación. Sin embargo, varios ciudadanos reportan, desde diferentes puntos de la capital, que los horarios de racionamientos no se cumplen.

Los vecinos de Nayón, una parroquia ubicada al oriente de Quito, reportaron que los cortes de luz con dos horas de retraso. Jessy Noroña dijo que, en el valle de Los Chillos, los cortes de luz estaban previstos de 12:00 a 18:00, hoy. Sin embargo, hay sectores que si tienen servicio y no están cerca de ningun hospital o escuela. "Otros no tenemos durante seis horas seguidas esto pasa hoy y ayer es injusto".

La gente también se quejó que hubo problemas en Machala. Ruth García manifestó que nunca toma en serio esos horarios, pues en todo el país no cumplen. Verónica Rivadeneira expresó que todos los días pasa lo mismo en varios sectores de la capital. No se cumplen los cronogramas, lo cual complica el desarrolo de las actividades. "No se puede planificar nada".

Luis Campuzano pidió más coherencia a las autoridades con los horarios que se asignan. A su juicio, es entendible que varíe la cantidad de tiempo por día, pero los cronogramas se modifican diariamente. Un día empieza el corte a las 09:00, luego a las 16:00 y finalmente a las 20:00. "No sé puede planificar así".

Karen Herrera pidió que los racionamientos se realicen de forma ordenada. Las quejas son múltiples porque cambian las horas de desconexión. "Todos los días es un horario nuevo", dijo otro usuario.

