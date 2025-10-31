Un corte de electricidad se reportó en varios sectores del norte de Quito, la noche de este 31 de octubre

Un apagón de electricidad se produjo, entre la tarde y noche de este viernes 31 de octubre de 2025, en diferentes sectores de Quito. A las 19:48, se reportó uno en el sector de Bellavista, norte de la ciudad.

En la cuenta de X de la Empresa Eléctrica Quito, los usuarios se quejaron. Lo mismo pasó en las inmediaciones de la avenida 6 de Diciembre, la parroquia de Nayón, al oriente de la capital y en la intersección de las avenidas Amazonas y República se reportó un corte de energía.

"Señores se acaba de ir la luz en casi todo Tumbaco", escribió otro usuario en X. Bernardo Ruales añadió que el problema se dio en el barrio Rumihuayco de esa parroquia.

"Más de cuatro horas sin luz en el Sector de Amaguaña, barrio la Vaqueria. Ayuden por favor", expresó otro usuario. La EEQ le respondió que su equipo técnico se encuentra en el lugar realizando trabajos para restablecer el servicio. "Estamos trabajando para resolverlo en el menor tiempo posible".

"Ya vamos cuatro horas sin luz acá en Sangolquí/Inchalillo; den alguna solución", escribió Leonardo Baño Donoso. Igualmente, otra persona manifestó que en el sector de El Tejar no hay luz.

Se reportaron quejas también en San Francisco de Conocoto y la ciudadela Atahualpa.

