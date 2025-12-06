Quito
AMT ejecutará operativos de control por fiestas de Quito este sábado 6 de diciembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito se desplegará en varios sectores de la capital para ejecutar diversos operativos en el marco de las celebraciones por los 491 años de fundación de Quito

   
    Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito.( Quito Informa )
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará este sábado 6 de diciembre una serie de operativos de control y prevención en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de ordenar la circulación vehicular y acompañar los eventos previstos por las celebraciones Fiestas de Quito, incluido el control de chivas.

Los dispositivos se ejecutarán en horarios diferenciados según el tipo de actividad:

Control de competencias en vía pública

  • Ex Tribuna de los Shyris de 21h00 a 02h00
  • Naciones Unidas y Japón de 21h00 a 02h00
  • Redondel del Ciclista de 21h00 a 02h00
  • Reina Victoria y Foch de 02h00 a 04h00

    • Control de estado de embriaguez

  • Calle 13 de Junio y S4B de 06h00 a 08h00
  • Vía a Nono de 08h30 a 10h30

    • Control a motocicletas

  • Calle Museo Solar de 10h00 a 12h00

    • Control al transporte interprovincial

  • Panamericana Norte desde calle del Hierro hasta km Cero de 11h00 a 13h00

    • Control de mal estacionados

  • Av. de la Prensa / Comité del Pueblo de 12h00 a 14h00

    • Control de transporte comercial Chivas

  • Amazonas y pasaje Amazonas de 20h00 a 21h00

    • Operativo interinstitucional gubernamental

  • UVC Calderón, Av. Giovanni Calles y Nápoles de 23h00 a 04h00

    La entidad señaló que el personal operativo permanecerá en puntos estratégicos para reforzar la seguridad vial, reducir congestiones y asegurar el cumplimiento de la normativa durante las celebraciones por los 491 años de fundación de Quito.

