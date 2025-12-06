AMT ejecutará operativos de control por fiestas de Quito este sábado 6 de diciembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará este sábado 6 de diciembre una serie de operativos de control y prevención en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de ordenar la circulación vehicular y acompañar los eventos previstos por las celebraciones Fiestas de Quito, incluido el control de chivas.

Los dispositivos se ejecutarán en horarios diferenciados según el tipo de actividad:

