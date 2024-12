Ante esa realidad, la AMT implementó la campaña No le creas al alcohol. El objetivo es que la gente haga conciencia y se deje llevar por pretextos para manejar sus carros bajo el influjo del licor. “Solo fueron dos, no pasa nada”, "borracho conduzco mejor" o "la última y me voy" son algunas de las frases más comunes que dice un conductor cuando bebió y tiene la intención de conducir.

Esta falsa sensación de confianza que produce el alcohol es el concepto central de la campaña. Por eso se busca concienciar, crear espacios seguros de movilidad y generar un cambio de comportamiento. A pesar de que existen sanciones económicas que van entre los USD 460 y USD 1 380 e incluso aprehensión de hasta 90 días, persiste en los conductores acciones negativas que ponen en riesgo la vida.

