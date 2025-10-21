Una adulta mayor murió atropellada en el norte de Quito

Una adulta mayor falleció tras ser impactada por un vehículo la mañana del lunes 20 de octubre en la avenida 6 de Diciembre y Fresnos, norte de Quito.

Uno de los testigos manifestó que la imprudencia sería la causa de este lamentable hecho. "El semáforo estaba en verde, la señora debió esperar, se cruzó y el señor le impactó".

El causante del siniestro es una persona de la tercera edad, quien fue detenida por las autoridades de tránsito. "Según la versión del conductor, se encontraba circulando en sentido sur-norte y la mujer cruza la calle sin ver el vehículo y no pudo frenar", contó Cynthia Guerra, de la AMT.

La adulta mayor no puedo ser reconocida por las autoridades, pues no portaba documentos que la identifiquen, por lo que fue llevada por personal de Medicina Legal a la morgue para que algún familiar pueda reconocerla.

El conductor, por su parte, fue llevado ante las autoridades hasta que los peritos puedan determinar las causas de este lamentable suceso.

