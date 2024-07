El río Machángara es declarado sujeto de derechos y se ordena al Municipio su descontaminación

"Machángara de menta: eres mi río", dice un verso del poeta Jorge Carrera Andrade, publicado en 1928. Sin embargo, en la actualidad este afluente que pasa por la ciudad de Quito ya no huele a menta, sino a olores pútridos por su contaminación.

Con este panorama, un grupo de juristas presentó el 28 de mayo una acción de protección para que el río Machángara sea descontaminado. El recurso judicial fue aceptado el viernes 5 de julio y la jueza que conoció el caso declaró al río como sujeto de derechos.

En el veredicto se establece que el Municipio de Quito es responsable por las vulneraciones de derechos del río Machángara y ha ordenado la implementación de un plan específico de descontaminación del mismo. Las acciones de recuperación se deberán trabajar con la sociedad civil.

"El fallo también aborda la viabilidad de las plantas de tratamiento de aguas, tanto grandes como pequeñas, y señala que los problemas presupuestarios no deberían ser un obstáculo. De hecho, se ha señalado que el presupuesto existente no ha sido completamente utilizado, y que las plantas de tratamiento pueden generar fuentes de ingreso o autofinanciamiento. Es crucial que el municipio gestione de manera efectiva los recursos disponibles y continúe solicitando apoyo financiero al estado central para ampliar estos proyectos", informó la organización demandante, Global Alliance for the Rights of Nature (GARN).

No obstante, el Municipio apeló el fallo y ahora la causa se resolverá en la Corte Provincial de Pichincha.

