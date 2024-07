"Es como un parlante a toda potencia. No es lo mismo escucharlo a 10 metros de distancia que si pone el oído cerca, puede dañarlo. En función de la distancia se siente la magnitud".

Si bien los datos del Geofísico muestran que su magnitud fue baja, su profundidad inferior a los 10 kilómetros hizo que el temblor se sienta muy claramente en la urbe. "Pareció fuerte, pero en realidad fue corto y no generó más alla de una preocupación colectiva ". Mientras más cerca está de la superficie, hay menos atenuación de las ondas .

Las magnitudes como el temblor de hoy no producen daños, por lo que no se esperan novedades en ese sentido. "Las edificaciones tienen que ser extremadamente vulnerables para tener algún tipo de afectación". Uno de grado 4,2, así sea suprficial, no tiene la energía necesaria para dañar una construcción estándar.

Dijo que las réplicas son proporcionales a la magnitud y normalmente se podrían sentir unas pocas. De hecho ya hubo una. Ante la pregunta de que podría pasar después, no hay una respuesta certera ya que la ciencia aún no tiene los avances para predecir los terremotos.

Históricamente, en el Siglo XX y lo que va de este, estos pequeños sismos no han sido seguidos por otros mayores, lo que sirve para esperar que ese tipo de comportamientos se repita esta vez.

Le puede interesar: Volcán Cotopaxi: ¿cómo fue la erupción de 1.877?; toneladas de lodo sepultaron varios sectores