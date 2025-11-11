Quito
11 nov 2025 , 15:11

1 150 policías darán seguridad en el último concierto de Shakira en Quito

Se prevé que la presentación de la cantante colombiana comience a las 20:30 de este martes 11 de noviembre de 2025, en el estadio Atahualpa. Los uniformados se ubicarán en sitios estratégicos.

   
    Miles de personas han asistido a las dos primeras fechas del concierto de Shakira.( ROLANDO ENRIQUEZ / API )
Un operativo de seguridad se implementó hoy, martes 11 de noviembre de 2025, para el último concierto de la cantante colombiana Shakira en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El coronel Emerson Luna, encargado de las operaciones, manifestó que las unidades están listas para resguardar el espectáculo.

Se movilizaron 1 150 uniformados que se ubicarán en puntos estratégicos, perímetros y accesos. El oficial destacó que se hizo un trabajo conjunto con las entidades municipales. Pidió a la gente que no sobrevuele con drones las inmediaciones del estadio Olímpico Atahualpa. Se los neutralizará para que no atenten contra de la seguridad de los asistentes al show.

Dijo que habrá problemas de movilización desde las 17:00 y se reforzará la seguridad en los accesos: av. 6 de Diciembre y Manuel María Sánchez, Naciones Unidades con dos (Embajada de México y Quicentro Shopping). Se espera una afluencia ordenada de gente y, en los conciertos anteriores, no hubo accidentes graves.

Luna pidió a la gente que no consuma bebidas alcohólicas y que no lleven punteros láser, lo cual causa malestar al staff de Shakira.

