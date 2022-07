Yeseña Guamaní fue destituida como Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional

🛑¡Me voy con honor y dignidad, porque la decencia no se negocia! La denuncia en mi contra por el Correísmo y sus aliados, es vergonzosa, pero la conspiración les permitió tener votos, aunque no la razón. ¡Seguiré luchando por el bien del país, y jamás por intereses ocultos! pic.twitter.com/k6uqhvhVZL

Las intervenciones

Desde el inicio de la sesión, Guamaní manifestó que "me voy con dignidad porque la decencia no se negocia". A su criterio, los correístas desde el principio contaban con los votos para destituirla, pero no la razón porque su denuncia es "vergonzosa".

A su criterio, en la denuncia en su contra se violó todo el procedimiento. Considera que es una perseguida política del correísmo. "Llevamos meses en estas confrontaciones en las que la nueva mayoría del correísmo buscan mi destitución a través de una denuncia absurda, ilegal y sin ninguna motivación".

A su juicio, la Comisión Pluripartidista no actúa en Derecho pese a que evidenció 10 vicios y violaciones al debido proceso. Fue creada a conveniencia de la nueva mayoría del Legislativo. "Les incomodamos porque hemos sido firmes desde el inicio al manifestar que no nos prestaremos para ninguna desestabilización o conspiración".

María José Plaza (Creo), quien integró la Comisión Pluripartidista Ad Hoc, cuestionó al trabajo e informe de la Comisión, más aún cuando la Defensoría del Pueblo alertó de ciertas ilegalidades. "Se irrespetó el principio de paridad de género".

La parlamentaria denunciante de UNES, Jhajaira Urresta, sostuvo que había precedentes de que la Asamblea tramite propuestas derogatorias.