De los cuatro decretos ley enviados desde el Ejecutivo, la Corte Constitucional únicamente ha dado paso a uno , el de Reforma Tributaria. Los proyectos sobre Zonas Francas, Ley de Quiebras y Créditos Educativos no tuvieron dictamen favorable , principalmente por no cumplir el carácter de urgencia económica que determina la Constitución, entre otros criterios.

El especialista explicó que la Corte Constitucional ha incorporado un requisito que no está en la Constitución. Y es que el decreto ley tiene que entrar en vigencia de manera inmediata y aplicarse únicamente en el tiempo que le queda a este periodo, hasta que se instale la nueva Asamblea cuando se elija a las nuevas autoridades.

No obstante, el organismo "se ha tomado al menos 15 días para emitir dictamen. Por tiempo no tiene sentido sentido este criterio", señala. Además, enfatiza en que el artículo 148 de la Constitucion no restringe que las propuestas deban ser de aplicación apremiante e inmediata. "La asamblea puede ratificarlos o derogarlos (a los decretos ley). No tiene sentido que solo dure lo que queda del mandato".