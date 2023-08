Esto significa que el Ministerio del Ambiente no podrá emitir licencias para que las empresas y entidades públicas ejecuten proyectos e inversiones relacionadas con la extracción minera.

En el documento de la causa es descrito que se suspendió provisionalmente el decreto porque se iniciaron procesos de consulta con base en una norma que, señalan los accionantes, no habría sido tratada por la comunidad .

Según cifras de esta cartera del estado, hasta junio de este año, hay más de 155 propuestas que no han logrado concretarse por no contar con licencia ambiental y no están relacionados únicamente relacionados con la minería.

Se contemplaban iniciativas hidroeléctricas e hidrocarburíferas. Es indicado que hay proyectos que iniciaron una fase previa de consulta y que ahora quedan en suspenso.

Esto ocurre en la parroquia Las Naves, provincia de Bolívar, por el proyecto minero Domo - Curipamba, y en la parroquia Palo Quemado, provincia de cotopaxi, por el proyecto Minero-Plata.