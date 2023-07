La Corte Constitucional no dio paso al d ecreto-ley de Apoyo Financiero a favor de Beneficiarios Coactivados de Créditos Educativos, Becas y Ayudas Económicas ; ni al de Reestructuración Empresarial , enviados por el presidente Guillermo Lasso el pasado 4 y 7 de julio, respectivamente.

El organismo determinó que el Decreto de Apoyo a Becarios no cumple con los criterios de urgencia. Con ocho votos a favor y un voto salvado se emitió el dictamen no favorable. La Corte reconoció la importancia de esta ayuda para los estudiantes y sus familias; no obstante, consideró que se trata de una reforma que debe ser tratada por la Asamblea Nacional.

La institución explicó en un comunicado que la propuesta "no aborda circunstancias apremiantes, pues se trata de un problema estructural que data de hace más de una década y que nunca fue considerado apremiante por la Función Ejecutiva. De hecho, previamente a la disolución de la Asamblea, se presentaron dos proyectos de ley que abordaron el mismo tema y que, al no haberse calificado como urgentes en materia económica por el Presidente de la República, se tramitaron de forma ordinaria".