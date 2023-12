La madrugada de este jueves 14 de diciembre de 2023, la Fiscalía General junto con la Policía Nacional ejecutaron el operativo denominado Metástasis como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada en casos relacionados con narcotráfico y corrupción.

Como parte de esta intervención fue detenido el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán. Hasta el momento se han realizado 75 allanamientos en inmuebles privados y dependencias públicas. 29 personas –entre jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios y otros involucrados- han sido detenidas.

Terán fue trasladado a la Unidad de Flagrancias como parte de las investigaciones. Aclaró que su detención se hizo con el objetivo de que comparezca a una audiencia. "Estoy retenido e incomunicado, no tengo mi teléfono celular".

Dijo que no presenció los allanamientos, "lo cual es una violación a los derechos". Rechaza lo realizado por Fiscalía esta madrugada y "nada debo, nada temo". Desconoce las razones de la detención. "Solamente me indicaron una letra que dice sicariato y detención. Me hacen firmar un documento en el cual se me notifica y no se me incluye, da a conocer (los motivos)".

Tras concluido el allanamiento, Fiscalía encontró documentos, computadores, celulares y más de USD 25 000 en efectivo, en billetes de 100 y de 20.