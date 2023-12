En el último mes, la Judicatura ha sido objeto de señalamientos, especialmente relacionados con irregularidades en el concurso para la elección de siete jueces de la Corte Nacional . A pesar de las recomendaciones de la Misión Internacional de Observación, Terán no tiene previsto dar marcha atrás .

En el programa " Políticamente Correcto " del 10 de diciembre, Wilman Terán anunció que no repetirá el concurso de jueces nacionales, argumentando que hacerlo sería inconstitucional según la normativa vigente. “Regresar en el concurso de jueces involucraría un incumplimiento de funciones , yo solo acato lo que dice la ley y la normativa”, dijo el funcionario.

Terán además señaló que es “absolutamente falso” que la J udicatura no repitió las pruebas de confianza a 95 postulantes del concurso de jueces. Esto, pese a que días antes el vocal opositor, Fausto Murillo denunció públicamente el hecho.

El asambleísta Peñafiel explicó que la colaboración de los jueces en la liberación de líderes criminales, junto con las irregularidades en el concurso de jueces, son razones suficientes para un juicio político. En su participación, criticó la falta de la Judicatura en crear sanciones a jueces que actúan en beneficio de criminales.

Le puede interesar: Viviana Veloz pide a la Asamblea fiscalizar el concurso para renovar a jueces de la Corte Nacional

Además, cuestionó la participación de familiares de Alembert Vera, exabogado del expresidente Rafael Correa, en el comité de expertos del concurso de jueces. Wilman Terán respondió que el procedimiento para elegir al comité de expertos fue de carácter público y se aceptó por una mayoría de cuatro vocales de la Judicatura.

Respecto a la denuncia en redes sociales sobre que la Función Judicial aumentó 20 puntos al postulante Magno Intriago, Terán declaró que el concursante ya no formaba parte del concurso desde antes del 15 de octubre. “El tuit es falso, no se le aumentó nada porque ya no está en el proceso”, dijo.

Peñafiel se mantuvo en la línea de que el incremento de 20 puntos sí existió. Según el asambleísta, Alexandra Vallejo, en cambio, habría sido perjudicada con una nota de cero en el mismo procedimiento de méritos.