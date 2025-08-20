Los Waorani llegaron hasta la Corte Constitucional en Quito para exigir el cierre del bloque 43 del Yasuní

El <b>documento </b>precisa que el cese de las <b>actividades petroleras,</b> el cierre de los <b>246 pozos</b>, culminaría en diciembre del <b>2029</b>. El retiro de la <b>infraestructura</b> y los<b> trabajos</b> de <b>remediación </b>tomarían <b>cin</b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/waoranis-consulta-yasuni-cierre-comite-JN7870487 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>