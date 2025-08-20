Los Waorani llegaron hasta la Corte Constitucional en Quito para exigir el cierre del bloque 43 del Yasuní

Llegaron desde Pastaza, Napo y Orellana hasta la Corte Constitucional en Quito, son representantes de la nacionalidad Waorani, que exigen al gobierno ecuatoriano el cumplimiento del resultado de la consulta popular, en la que la ciudadanía decidió dejar el petróleo del bloque 43, en el Yasuní, bajo tierra. Denuncian que los pozos siguen activos, que no se ha desmantelado la infraestructura petrolera y que persisten actividades extractivas en la zona. Así lo cuenta, Juan Bai, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador:

“Hoy a pasado dos años, son 247 pozos que solamente han cerrado 10 pozos, no habido voluntad, esa es nuestra preocupación, por eso estamos acá, no es una obligación si no es una exigencia justa”.

Los representantes Waorani alzaron la voz en su lengua madre, con cantos, exigiendo el respeto a su tierra, vistiendo sus trajes tradicionales hechos con materiales que encuentran en el bosque amazónico del que vive, contaron con el respaldo de organizaciones civiles, que también exigieron el respeto a sus derechos, acompañados del ritmo de los tambores. Lea: Con el apoyo de la CIDH, YASunidos busca que se cumpla el cierre del bloque petrolero ITT Ellos recordaron que la Corte dio un año de plazo para cerrar los pozos en el Yasuní. Han pasado dos y según el plan del gobierno, el fin de la explotación petrolera en esa zona se producirá recién en cinco años y cinco meses.

"Haber un plan trabajado desde territorio, como lo hemos dicho, no puede ser más de cinco, sino dos a tres años".

La nacionalidad Waorani del Ecuador, junto a la Conaie y otras organizaciones, entregaron en la Corte Constitucional un documento con el que exigen información oficial sobre el cronograma que está aplicando el gobierno para cumplir con el mandato popular.

¿Cómo avanza el cierre del bloque 43, también conocido como Yasuní - ITT?

Fue el 20 de agosto del 2023 cuando 5 millones 541 mil 585 ecuatorianos se pronunciaron en consulta popular a favor de mantener el crudo del ITT, indefinidamente bajo el suelo. El 58,9 % de los electores dijo que sí. La Corte Constitucional dispuso que las actividades debían cerrarse en un año plazo, a partir de la proclamación de resultados, ese plazo venció el 31 de agosto del 2024. Le puede interesar: Desde 2019, la Corte Constitucional ha estado en medio de decisiones polémicas en al menos ocho ocasiones Cuando estaba cerca de cumplirse el plazo que dio la Corte, el gobierno realizó algunos movimientos, tres días antes, cerró uno de los 246 pozos que tiene el bloque, durante el resto del 2024 se paró la actividad en 9 pozos más, y en 2025 está previsto que cierren 48, cuando se le consulta a Petroecuador cuánto se ha avanzado este año, optan por el silencio. Antes de que se cumpla el año del pronunciamiento popular, el gobierno presentó ante la Corte Constitucional un plan de cierre, desmantelamiento y abandono del bloque 43, con un cronograma que se extiende hasta el 2034.