El vocero: Una figura que regresa al escenario político ecuatoriano

La figura de los voceros presidenciales no es nueva para Ecuador. Abdalá Bucaram tuvo a Fernando Artieda. Rafael Correa a Mónica Chuji (aunque solo fuera los primeros meses de su gobierno). Guillermo Lasso a Carlos Jijón.

Daniel Noboa comienza su periodo con Carolina Jaramillo en la función de vocera presidencial y el solo hecho de haber rescatado el cargo ya puede ser entendido como una señal de que el gobierno empieza a entender la importancia que tiene la entrega de información.

¿Qué es un vocero gubernamental? Vale la pena comenzar con lo que no es. Un vocero no es un funcionario de rango menor. No es un lector de boletines y menos aún es alguien que no está informado de cada aspecto de su gobierno. Un vocero no es un mensajero que se reúne una vez por semana con los periodistas para contarles el resumen de la semana anterior.

Un vocero, un portavoz o un secretario de prensa (como lo llaman en algunos países) es un canal abierto entre el gobierno y la prensa. Por eso, la persona en la que recae esa responsabilidad debe ser, necesariamente, un funcionario con rango alto, presente en los lugares en donde se toman las decisiones: en las sesiones de gabinete, en los viajes presidenciales, en los consejos de seguridad.

En Estados Unidos la secretaria de prensa se llama Kaoline Leavitt. Suele ofrecer conferencias de prensa diariamente y, cuando se presenta alguna situación de última hora, atiende a los periodistas fuera de la sala oficial. Leavitt ha sido cuestionada por su juventud, tiene 27 años, pero el presidente Donald Trump la ha respaldado públicamente resaltando su capacidad de oratoria, su compromiso y su disposición para con los medios.

Ella (y todos los voceros alguna vez) ha tenido desacuerdos, enfrentamientos incluso, durante sus conferencias de prensa. Pero otro de los rasgos esenciales de un portavoz es el autocontrol. Insultar a un periodista, por más que no sea de su simpatía personal, no cabe en la solemnidad de su cargo.

En Ecuador, Carolina Jaramillo está recién estrenándose en el cargo. Poco a poco se irá empapando de cada aspecto de su cargo y terminará (debe hacerlo) convertida en la voz y en el rostro del gobierno.

De ella se espera que logre convertirse en ese canal mediante el cual transiten de ida las peticiones de la prensa y llegue de vuelta la información que el gobierno le entrega al país. De ella se espera que sea esa funcionaria sobria que una y no que genere discordia. Y de ella depende estar a la altura de la expectativa nacional.