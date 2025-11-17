Política
17 nov 2025 , 18:56

A vocal de mesa lo procesan por marcar papeletas en Esmeraldas

Ahora, el sospechoso deberá afrontar un juicio directo. En este caso, la instrucción fiscal tendrá una duración de 20 días.

   
  • A vocal de mesa lo procesan por marcar papeletas en Esmeraldas
    Imagen referencial de las balanzas de la justicia. ( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

En la jornada del referéndum y Consulta Popular del domingo 16 de noviembre de 2025, la Fiscalía inició un proceso penal contra Welinton M., por presunta sustracción de papeletas electorales, en Esmeraldas. Por la naturaleza del tipo penal -indicó la entidad- la causa se tramitará mediante procedimiento directo.

La instrucción fiscal durará 20 días. ¿Cómo se dieron los hechos? Un miembro de las Fuerzas Armadas, jefe de un recinto electoral, habría observado al procesado, quien se desempeñaba como primer vocal principal de la Junta Receptora del Voto, marcando varias papeletas. "Al ser abordado, el sospechoso manifestó que sufragaba en nombre de familiares que se encontraban fuera del país. El uniformado lo entregó a la Policía Nacional junto con cuatro papeletas".

Se desarrolló la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. En esta, se presentaron el parte policial de detención, la versión del agente aprehensor, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de evidencias físicas y la declaración del militar.

Al finalizar la audiencia, el juez multicompetente de turno dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para Welinton M.: presentación periódica dos veces por semana y prohibición de salida del país, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Le puede interesar: Detienen a presidente de mesa en Esmeraldas por intentar ingresar papeletas falsas

Temas
Sanción
Mesa electoral
vocal
Referéndum y Consulta Popular 2025
Fuerzas Armadas
Consejo Nacional Electoral
Esmeraldas
Muisne
Tonchigüe
Noticias
Recomendadas