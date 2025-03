Licencia en campaña, encargo de la Presidencia, la rivalidad entre Daniel Noboa y Verónica Abad ... Todo esto vuelve a la palestra, no solo por la venidera campaña electoral , sino también por el debate presidencial de este domingo 23 de marzo.

En consecuencia, Abad ya es la única Vicepresidenta de la República. El Primer Mandatario ya derogó los decretos en los que encargaba la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert , alegando precisamente una ausencia del cargo porque Abad no se presentaba en Turquía.

La primera prueba que enfrentará Noboa respecto a si pide licencia será este domingo 23 de marzo por el debate presidencial . El abogado Diego Zambrano sostiene que Noboa está obligado a pedir licencia porque el debate forma parte del proceso electoral "dentro de la lógica de la campaña". "El Presidente si está en funciones no puede hacer actos de campaña y si el candidato está en campaña no puede ejercer como Presidente. Noboa está obligado a pedir licencia ".

No obstante, el ministro De La Gasca anticipó que Noboa "no está obligado a tomar licencia" para la campaña electoral que empezará el 24 de marzo y terminará el 10 de abril. "Un candidato en campaña siempre debería pedir licencia para hacerlo conforme al ordenamiento jurídico actual. Pero el CNE, órgano de control que debió exigirlo, no lo hizo", señala el abogado constitucionalista José Chalco.

