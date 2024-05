"Tengo una carta del consulado de Guayaquil , sin indicar las razones. No es mi prioridad, porque sé el respeto. Pero, no es mi interés en este momento y porque he trabajado con el pueblo norteamericano, a través de mi Fundación Ecuador Empresario que recibía fondos de los Estados Unidos", manifestó en una entrevista con diario La Hora.

En una entrevista con el programa de Andrés El Mono López aseguró que recibió amenazas de Noboa para que salga del país, cuando estaban en campaña.

“Fui sorprendida en su edificio. Dejada, prácticamente sola. Me subieron al departamento de él, sin mi equipo de trabajo... en donde estaba su equipo comunicacional y en donde prácticamente me ordenó, me amenazó... que tengo que salir del país, los siguientes dos meses en búsqueda de 400.000 votos fuera. Y es por esa razón que yo viajé fuera del país, porque no quería tener represalias a esa exigencia y a esa amenaza”, contó.