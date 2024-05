Juan Esteban Guarderas: "No soy el Consejo Nacional Electoral, no me compete enjuiciarles a todos"

Una serie de críticas ha generado, en redes sociales y demás plataformas de Internet, la denuncia electoral en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas y que ha sido planteada por Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En una entrevista que realizó la mañana de hoy, jueves 16 de mayo de 2024, en el programa Contacto Directo de Ecuavisa, Guarderas argumentó que Abad hizo proselitismo para las elecciones seccionales, de inicios del año pasado, antes de los tiempos específicos. "Ocurrió del 3 de enero al 2 de febrero de 2023. Todo lo que fue antes, por parte de todos los candidatos, es ilegal".

Añadió que tomó tres casos que son descarados y el objetivo es que ese tipo de hechos no se vuelvan repetir a futuro. "Hay ocho videos, en redes sociales, en donde hay un claro pedido de votos, no solo de Abad, sino de otros denunciados también. Tenemos una pericia comunicacional que nos certifica que, efectivamente, ella no estaba expresando opiniones sobre el futuro de Cuenca sino que pedía el voto".

Cuando le preguntaron sobre las publicaciones similares que hizo el presidente Daniel Noboa Azín, antes de la campaña electoral cuando era candidato, en junio del año pasado, Guarderas quedó sorprendido y atónito. Lo mismo con los candidatos a asambleístas del movimiento oficialista ADN. Ante eso, el consejero del Cpccs expresó que no demandará electoralmente al Primer Mandatario y otros actores políticos por precampaña. La razón: dijo que no es el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no puede enjuciar a todos.

"No soy el CNE, no me compete enjuiciarles a todos". ¿Por qué si seleccionó el caso de Abad, no lo hizo con Noboa y otros candidatos? Guarderas dijo que priorizó tres criterios, los cuales pueden aplicarse con Daniel Noboa. "No sé de qué momento se sacaron esas publicaciones de Internet. He estado verificando y aparentemente están borradas".

¿Por qué no se enjuicia a todos? Guarderas dijo que solo busca marcar precedentes, lo cual es clave.

Le puede interesar: Verónica Abad asegura que el gobierno de Daniel Noboa la está hostigando para que renuncie