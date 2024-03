Revise: Los escenarios de Daniel Noboa si participa de las elecciones en 2025 y encarga la presidencia a Verónica Abad

Agregó que no era la primera vez que un vicepresidente tiene función de embajador "y peor pues, con una nación que en este momento sí está siendo afectada como Israel, creíamos que era lo adecuado y lo pertinente y por eso la envié para allá", concluyó.

A esto se suma que Verónica Abad no se ha mostrado a gusto con el Gobierno de Noboa, pues incluso manifestó que él no está cumpliendo con el plan presentado para las elecciones de 2023. También anunció como propio un acuerdo de empleos para ecuatorianos en Israel, por el que la Cancillería le pidió que no dé "nuevas declaraciones a los medios de comunicación".

El caso Nene comienza en un año preelectoral. Si Daniel Noboa se candidatiza a la presidencia, será la vicepresidenta quien asuma su cargo, según lo dispone la Constitución en su artículo 146.