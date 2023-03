Varias bancadas se distancian del posible juicio político del presidente Guillermo Lasso

Aunque el informe de la Comisión que investigó el Caso Encuentro tuvo 104 votos a favor, hay bloques y legisladores que empiezan a distanciarse de la posibilidad de un juicio político al Presidente de la República.

En Pachakutik analizan el tema, así lo indica la asambleísta, Jéssica Castillo: "las causales que pretenden darse en este juicio político no son claras ni evidentes para sancionarle al Presidente de la República, eso tiene que conocer el país, no podemos bajo un show político sancionar a algo que no está coherente".

La Izquierda Democrática va por la misma línea no se prestaría para un juicio político. "40 días para sacar un informe patojo, un informe que no tiene los elementos suficientes; cual es la participación del Presidente de la República con los sectores estratégicos, con las empresas públicas, eso es lo lamentable", así lo indicó el asambleísta Alejandro Jaramillo.

Pero ¿porque entonces votaron a favor del informe?.

"Porque nosotros hicimos un llamado al Presidente de la República para que rectifique".

La presidenta de la comisión del Caso Encuentro, Viviana Veloz, dice que no es así, que sí cuentan con el respaldo de otros bloques y no es una acción solo del Correísmo. "Es contradictorio que el día sábado hayan dado su voto a favor para aprobar este informe y hoy presenten otra postura".

Más aún anuncia que están a poco de definir quién impulsaría el juicio, pero ya hay fecha de presentación.

"Se tiene previsto que sea para el día viernes de esta semana ya la presentación de la solicitud de juicio".

Requieren 46 firmas de respaldo para plantear el juicio. El bloque correísta, sólo supera ese número de legisladores.