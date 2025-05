"Estoy abriendo un puente de diálogo, no estoy actuando contrario a los intereses de la bancada", dijo el legislador en entrevista con Ecuavisa.com horas antes del pronunciamiento de Luisa González.

Reconoció que la bancada todavía no ha tomado una postura, pero dijo que considera que no habría razón de oponerse si se adoptan sus aportes.

"Yo no soy correísta ni anticorreísta ni nada por el estilo. Soy un abogado en libre ejercicio con su criterio", asegura Peña. Cuenta que llegó a la Revolución Ciudadana por invitación de Andrés Arauz porque conocían cuál era su postura.

Le puede interesar: La Fiscalía vinculará al caso Ligados a Andrés Arauz, Raúl González y Esther Cuesta

El asambleísta fue mocionado por la bancada de ADN para integrar el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego para integrar la comisión de ética. Él no recibió el respaldo de su bancada, pero dice que una muestra de que está actuando en coordinación con el bloque es que él tampoco votó por sí mismo, aunque no encuentra una razón sobre por qué no le respaldaron.