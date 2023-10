Adicionalmente, el panelista Aspiazu explicó que u no de los errores más graves de Guillermo Lasso fue que no entabló una conexión con la ciudadanía , por lo que exhorta a que el nuevo mandatario se involucre más con la ciudadanía, “ese será el verdadero desafío del gobierno, llenar los vacíos de liderazgo que deja Lasso”.

Stephanie Macías sostiene que enfrentar la inseguridad no será suficiente para el nuevo gobierno, sino también que el que llegue a la Presidencia deje a un lado las polarizaciones políticas y encarne una imagen de liderazgo y capacidad de decisión. “Claro que el nuevo gobierno debe priorizar las urgencias, pero todo, a la vez, necesita mantener los vínculos con los sectores sociales”, explicó la consultora.

Macías explica que en el debate de segunda vuelta, Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana (RC5), trató de cambiar su imagen alejada de la figura de su líder político, “por eso se presentó como toda una estadista, con mayor preparación y tratando de despojarse de la sombra de Rafael Correa, pero en los siguientes 10 días veremos si realmente le funcionó esa estrategia”.

En tanto, los analistas aseguran que Daniel Noboa, candidato por la Alianza Democracia Nacional (ADN), se presentó tal cual como en el primer debate presidencial, algo que no le habría favorecido en esta segunda contienda. “Daniel Noboa pensó que los puntos de ventaja que le daban las encuestas sobre Luisa le iban a ser suficiente, pero no fue así, el debate demostró que Noboa no tiene suficiente experiencia política”, expuso Basabe.

En ese sentido, a Aspiazu le preocupa que tanto Luisa como Noboa no tengan la suficiente experiencia política para gobernar un país con responsabilidad. Asimismo, opina que ninguno de los dos candidatos tendría la capacidad para enfrentar la crisis de inseguridad que desbordó Ecuador hace casi dos años.