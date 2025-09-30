Política
30 sep 2025 , 13:17

La audiencia de José Serrano de asilo en Estados Unidos se aplazó por tercera vez

Serrano deberá permanecer en una cárcel de ese país hasta el 23 de octubre, fecha de la nueva diligencia.

   
Registro
Fabiola Santana
La audiencia para resolver la solicitud de asilo de José Serrano en Estados Unidos estaba prevista para este martes 30 de septiembre a las 09h00. Sin embargo, se aplazó por tercera vez.

Ecuavisa ingresó al sitio web de revisión de casos y corroboró que hay una nueva fecha de audiencia fijada para el 23 de octubre de 2025, por lo que, la situación del exministro del correísmo está lejos de definirse.

La jueza Romy Lerner es quien debe resolver la solicitud. Si lo libera, Serrano deberá presentarse cada lunes en el consulado de Miami, como lo dispuso la jueza Daniela Ayala durante la audiencia de formulación de cargos, por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

Si resuelve su deportación, será enviado a Ecuador y su presentación periódica deberá ser en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La Fiscalía intenta adelantarse ante este último escenario, por eso insistió a la jueza encargada del proceso que fije fecha para la audiencia de cambio de medidas cautelares a José Serrano y Xavier Jordán, es decir, se les dicte prisión preventiva.

Con ello aseguraría que en una eventual deportación, Serrano pueda ser recluido.

