La audiencia de José Serrano de asilo en Estados Unidos se aplazó por tercera vez

La <b>audiencia</b> para resolver la <b>solicitud de asilo</b> de<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/jose-serrano-coopero-estados-unidos-entrego-informacion-desde-2019-segun-su-abogado-MJ10083971 target=_blank>José Serrano</a></b> en <b>Estados Unidos</b> estaba prevista para este martes <b>30 de septiembre </b>a las 09h00. Sin embargo, <b>se aplazó </b>por<b> tercera vez.</b> Ecuavisa<b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/jose-serrano-acusaciones-casos-olvidados-II10181081 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/caso-magnicidio-fv-jose-serrano-niega-testimonio-DA10107598 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>