Ronny Aleaga encargó su curul, luego de escándalo por supuesta corrupción

"Yo voy cuando el esta muy ocupado con su maestría, enfermo o tiene rueda de prensa", dijo Aleaga. Además, sostiene que Rafael Correa no le ha quitado el apoyo.

Algunos legisladores, incluso solicitaron que se lo indague en la asamblea nacional para conocer si tiene relación o no con esos presuntos actos irregulares.

El correísmo ya amonestó a Aleaga por su foto en la piscina

La Revolución Ciudadana decidió amonestar por escrita al asambleísta Ronny Aleaga por haber aparecido en una piscina en Miami junto a prófugos de la justicia ecuatoriana.

“Dentro del proceso del Comité de Ética de la Revolución Ciudadana he sido notificado con una amonestación escrita por un comportamiento, al parecer para el movimiento, de estar en un espacio que no me corresponde”, informó este viernes el propio Aleaga en la Asamblea.