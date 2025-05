Ramiro Ávila Santamaría, militante de izquierda y exjuez constitucional, señaló que el primer gran error de la izquierda fue no haber condenado abiertamente las dictaduras de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Y peor aún, haber respaldado una candidatura, como la de Luisa González, quien dijo en campaña que reconocería el régimen de Nicolás Maduro.

“Yo soy de izquierda y no comulgo con la dictadura venezolana ni con ninguna otra. Ese no debe ser nunca el modelo a seguir, y el gran defecto fue no haber condenado esos autoritarismos a tiempo”, sostuvo Ávila. Según el exjuez, esa postura alejó a miles de votantes, incluidos sectores afines al movimiento indígena y a jóvenes críticos con el autoritarismo.

Lee también: Ministerio de Educación abre 1 000 plazas de trabajo para docentes