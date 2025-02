Correísmo y progresismo, ¿son realmente compatibles?

La segunda vuelta electoral en Ecuador ha reavivado el debate sobre la necesidad de un gran acuerdo progresista en el país que impulse una agenda sobre la igualdad económica, soluciones al extractivismo y el fomento de una democracia participativa. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿la Revolución Ciudadana, que se autodenomina como progresista, realmente promueve estos valores?

En el programa POLÍTICAMENTE CORRECTO, tres analistas abordaron la realidad del progresismo en Ecuador y criticaron el uso de este término por parte de algunas organizaciones de izquierda que lo emplean como una bandera electoral. Sofía Cordero, politóloga y catedrática universitaria, explicó que, en un ejemplo particular, la Revolución Ciudadana no encarna los valores progresistas, ya que uno de los pilares fundamentales de esta corriente es la lucha contra el autoritarismo, algo que el correísmo no ha cumplido.

“La historia nos muestra que el correísmo, como gobierno, se ha opuesto a los derechos sociales y ha sido autoritario. Si gana en la segunda vuelta, no será diferente”, advirtió Cordero.

Por su parte, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción de Ecuador, enfatizó que no ha existido un gobierno progresista en el país desde el retorno a la democracia hace más de 56 años. Según Rodas, el último presidente que podría considerarse dentro de esta corriente fue Jaime Roldós.

“Una fuerza que en el pasado fue autoritaria no puede llamarse o autoproclamarse de corte progresista. Eso lo hacen los políticos para lavarse la cara”, explicó.

Elsa Guerra, académica y vicepresidenta nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, señaló que el progresismo ha sido mal interpretado por muchos partidos políticos. En su opinión, su organización no se adscribe a esta corriente, sino a una izquierda renovada que prioriza la erradicación de la pobreza, el respeto al medio ambiente y la reducción del desempleo.

Sin embargo, Guerra adelantó que está dispuesta a apoyar al partido político que más se adscriba a una postura de progresismo, por lo que, para la segunda vuelta, el Partido Socialista dijo que no apoyará a Daniel Noboa.

“Noboa representa a la ultraderecha. Es imposible dialogar con él, no podemos aceptar un cheque en blanco. Nuestras opciones son votar nulo o esperar que Luisa González acepte nuestras propuestas de las izquierdas renovadas”, afirmó la política.

