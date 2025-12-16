Política
RETO rechaza a grupos políticos que buscan generar conflictividad al interior de su movimiento

Lo indicó en un comunicado suscrito por 33 dirigentes de esa organización política. También ratifican el respaldo a su presidente nacional, Raúl Chávez.

   
    Raúl Chávez Núñez del Arco es del movimiento RETO y coupa la curul 17 en la Asamblea Nacional. ( Archivo / Ecuavisa )
En un comunicado publicado el pasado lunes 15 de diciembre de 2025, el movimiento RETO (lista 33) rechazó las actuaciones con las que un minoritario grupo "pretende nuestra organización política y generar un ambiente de conflictividad".

Añade que, detrás de estas maniobras hay intereses oscuros. "Basta solo con observar que, como parte de este grupo se encuentran actores que en la última campaña electoral de la consulta popular hicieron campaña política abiertamente por el ".

Se trataría de de militantes y activistas de un partido públicamente opositor como Acción Democrática Nacional (ADN). También habla de otra serie de irregularidades que muy pronto serán de público conocimiento.

RETO pidió al Comité de Disciplina y Ética que proceda de oficio con la apertura de un expediente disciplinario en contra de dichas personas. Solicitó sanciones, con base en la normativa.

El comunicado es suscrito por Tatiana Coronel, vicepresidenta nacional de la organización política, con el respaldo de 32 líderes. "A su vez, expresamos una vez más y de manera categórica, nuestro respaldo a la directiva nacional y nuestro presidente Raúl Chávez".

Hasta ayer se conoció que los directores provinciales de RETO pidieron la apertura de un procedimiento administrativo–disciplinario en contra de Chávez. La razón: presunto incumplimiento de obligaciones estatutarias.

Le puede interesar: Estos son los argumentos de ADN para que presos salgan de grupos de atención prioritaria

¿Sabías que?
La Revolución Ciudadana y el movimiento RETO se aliaron en las elecciones de 2025.
