Relator de la ONU presenta a la Corte Constitucional sus observaciones a la Ley de Inteligencia

Ben Saul, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, envió este 15 de septiembre a la Corte Constitucional sus observaciones a la Ley de Inteligencia mediante un amicus curiae.

El amicus curiae, que se traduce como amigo de la corte, permite que terceros que no participan en el proceso presenten sus argumentos a favor o en contra de la causa.

En términos generales, Ben Saul consideró que la Ley de Inteligencia "no satisface plenamente los requisitos del derecho internacional" y dio 10 razones, entre las que constan: