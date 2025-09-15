Relator de la ONU presenta a la Corte Constitucional sus observaciones a la Ley de Inteligencia

<b>Ben Saul</b>, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, envió este 15 de septiembre a la <b>Corte Constitucional </b>sus observaciones a la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ley-de-inteligencia target=_blank>Ley de Inteligencia</a> <b></b> <i></i><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/en-vivo-audiencia-inconstitucionalidad-ley-inteligencia-corte-constitucional-quito-BC10034050 target=_blank></a> <b></b><b></b>