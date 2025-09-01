Política
01 sep 2025 , 19:11

Los artículos más controvertidos de la Ley de Inteligencia están suspendidos provisionalmente

Entre ellos se encuentran los que autorizaban la vigilancia sin orden judicial, la interceptación de comunicaciones y la asignación de recursos especiales, entre otras facultades del Centro Nacional de Inteligencia.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Paúl Romero
Canal WhatsApp
Newsletter

Los artículos más polémicos de la Ley de Inteligencia están en pausa. El pasado 5 de agosto la Corte Constitucional suspendió temporalmente doce artículos, de los 58 que tiene ese cuerpo legal, ocho artículos del reglamento y una disposición general.

La ley fue aprobada en junio con 77 votos del oficialismo y sus aliados en la Asamblea, después de más de tres años de trámite parlamentario.

Lea: Estos son los 12 artículos suspendidos por la Corte Constitucional en la Ley de Inteligencia

La Corte suspendió los artículos a pedido de organizaciones sociales y de derechos humanos, que consideran la ley atentatoria a los derechos y garantías de las personas.

Los artículos suspendidos son los que obligan a las instituciones públicas a entregar cualquier información, de manera oportuna y completa, al Centro Nacional de Inteligencia.

También a las operadoras de servicios de telecomunicaciones de conexiones de abonados telefónicos, que tienen la obligación de entregar la información histórica o en tiempo real, para operaciones de inteligencia y contrainteligencia.

Le puede interesar: Ley de Inteligencia: la tecnología permite cualquier tipo de espionaje; el reglamento será clave para poner límites

La retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. La competencia del Centro de Inteligencia para la clasificación de la información reservada, secreta y secretísima.

También está suspendido el texto sobre la asignación de un fondo permanente de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia de los siete subsistemas de inteligencia, la regulación de los agentes de seguridad, la obtención de doble identidad y la aplicación de técnicas de infiltración sin autorización judicial.

Lea también: Voces críticas y de apoyo a la suspensión parcial de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad Pública

Hasta que la Corte Constitucional no resuelva si estos artículos son constitucionales o no, está vigente la regulación de los subsistemas de inteligencia de la fuerza pública y de otras instituciones como la UAFE, el SRI, SNAI y Aduanas.

Temas
jueces Corte Constitucional
organizaciones sociales
ley suspendida
Ley de Inteligencia
Artículos suspendidos
Corte Constitucional
Ecuador
Noticias
Recomendadas