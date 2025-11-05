Referéndum y consulta popular 2025: observadores electorales nacionales constataron seguridades en papeletas

Los observadores electorales nacionales acreditados realizaron una visita técnica al <b>Instituto Geográfico Militar (IGM)</b> para conocer el avance de impresión, validación y control de calidad de las<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/referendum-2025 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/referendum-consulta-popular-2025-cuantos-ecuatorianos-votan-exterior-EK10380253 target=_blank></a></b>