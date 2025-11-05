Referéndum y consulta popular 2025: observadores electorales nacionales constataron seguridades en papeletas

Los observadores electorales nacionales acreditados realizaron una visita técnica al Instituto Geográfico Militar (IGM) para conocer el avance de impresión, validación y control de calidad de las papeletas y documentos electorales para la jornada de sufragio del Referéndum y Consulta Popular 2025.

Lo informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) este lunes 5 de noviembre de 2025. La delegación estuvo conformada por representantes de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) y observadores independientes.

El recorrido de observación continuará mañana, jueves 6 de noviembre, en la empresa integradora Montgar, en Pifo, para conocer el procedimiento de armado de los paquetes electorales, protocolos de seguridad, traslado y distribución del material electoral.

