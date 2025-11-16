Política
16 nov 2025 , 15:33

Referéndum y Consulta Popular 2025 | CNE encera y sella su sistema informático para el ingreso de resultados

El Consejo Nacional Electoral (CNE), realizó el Enceramiento y Sellado del Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER)

   
  • Referéndum y Consulta Popular 2025 | CNE encera y sella su sistema informático para el ingreso de resultados
    CNE encera y sella el sistema informático para el ingreso de resultados.( Flickr )
Fuente:
CNE
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Como parte de las medidas de transparencia aplicadas al proceso del Referéndum y Consulta Popular 2025, el Consejo Nacional Electoral realizo el proceso de Enceramiento y Sellado del Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER).

LEA: Referéndum y consulta popular 2025 | CNE anuncia que en varios países ya ha terminado el proceso electoral

Este es un proceso que se realiza para verificar que el sistema del CNE no cuente con información previamente ingresada antes del comienzo del conteo de votos e ingreso de actas de las juntas receptoras del voto, el procedimiento se llevó a cabo en presencia de la doctora Rocío Elina García, notaria Décima Séptima del cantón Quito, quien certificó que el sistema quedó en cero, sin registros previos de actas ni resultados.

Una vez concluida la jornada de votación, y tras el conteo de papeletas por cada pregunta en las Juntas Receptoras del Voto, las actas serán procesadas y cargadas en el SIER. Posteriormente, los resultados estarán disponibles para la ciudadanía a través de los canales oficiales del CNE como lo son su página web y su aplicación para Smartphones.

LEA: Consulta Popular 2025 | El 41 % de los electores sufragó en las primeras seis horas del proceso electoral

Temas
CNE
sistema informático CNE
escrutinio de actas
Consulta Popular 2025
Referéndum y Consulta Popular 2025
CNE
Ecuador
Noticias
Recomendadas