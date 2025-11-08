Referéndum 2025 | Si el número de asambleístas se reduce, así se asignarán los escaños

La tercera pregunta del referéndum del próximo 16 de noviembre pretende reducir los legisladores que integran la Asamblea Nacional:

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400 000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

En el caso de que gane el No en esta pregunta, el artículo 118 de la Constitución no se modificará y la función legislativa seguirá igual.

Pero si los electores eligen el Sí, se reformará ese artículo de la Carta Magna para establecer que la Asamblea se integrará por:

1. Diez asambleístas elegidos en circunscripción nacional.

2. Un asambleísta elegido por cada provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil habitantes, de acuerdo con el último censo nacional de la población.

3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos, y de la circunscripción del exterior.

El Gobierno con esta propuesta busca reducir de 151 a 73 asambleístas en total.

