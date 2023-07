Resaltó que el presidente del Cpccs es Alembert Vera , exabogado del expresidente Rafael Correa Delgado . Por lo tanto, lo que se busca es decir que la fiscal, por haber citado mal varios párrafos en su tesis presentada hace 20 años en la U. Central, es la corrupta y no quienes se llevaron miles de millones de dólares.

¿Qué gana el correísmo sacando a Diana Salazar ? García dijo que, si bien la destituyen, los actos judiciales quedan en firme. "Ellos buscan crear un marco para el recurso de revisión que pretenden plantear. Para esto, obviamente, necesitan un fiscal que les haga una segunda voz y, por supuesto, Diana Salazar no se prestará para esto".

A su juicio, el informe del Cpccs no tiene valor vinculante . La razón: según el artículo 13 de la Ley Orgánica de esa entidad, el Cpccs tiene atribuciones de control referencial respecto a hechos de corrupción como requerir información, presentar denuncias o realizar un informe, pero no es vinculante para Fiscalía.

García recordó que hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) respecto a tres consejeros del correísmo que hicieron campaña contraviniendo las normas legales, pues no podían ser patrocinados por un partido político específico.

"Hicieron campaña junto al correísmo. Esta denuncia está en trámite, incluso el TCE sin efecto el archivo y si esta entidad actúa en derecho debería descalificar a estos tres consejeros (...), quienes deberían ser reemplazados por los siguientes", acotó el catedrático.

Para García, se debería plantear una consulta popular en la que se pregunte a la ciudadanía sobre la atribución del Cpccs de designar autoridades de control y justicia. Añadió que la Corte Constitucional (CC) puede dejar sin efecto las actuaciones del Consejo de Participación si son inadecuadas.

"En el caso de la fiscal general, buscan crear el argumento para que el Consejo de la Judicatura, arrogándose funciones que no tiene, trate de realizar acciones disciplinarias contra Salazar. No tiene atribuciones disciplinarias porque, de acuerdo a la ley orgánica de la función jurisdiccional, solamente puede ejercer atribuciones disciplinarias respecto a quienes están en la carrera fiscal y judicial y este no es el caso", precisó García.

