Salazar no asistió a las dos audiencias y señaló en su momento que el CPCCS no tiene esa facultad. Desde entonces, Salazar se ha enfrentado al CPCCS por el control disciplinario de su cargo, ante las acciones e informes de esos dos órganos a raíz de la denuncia de supuesto plagio.

Schettini, la esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, también se pronunció ante la resolución de la U. Central, señaló que la institución académica no descarta el presunto plagio: "Nunca dicen que no hubo plagio, dicen que el director de su tesis de 2005 dijo que cumplió los requisitos entonces ahora no pueden revisar. Hablan de veracidad de autora no de plagio".

Entre otras reacciones, también se pronunció Rafael Correa, quien expresó que la resolución de la Universidad Central sigue sin determinar si existe plagio en la tesis de Salazar y a su criterio el documento del Consejo Universitario está "destruyendo el prestigio" de la universidad.