Quito: sesión sobre derechos políticos de Jorge Yunda fue suspendida por el TCE

Antecedentes de este caso

Yunda estuvo al frente del Municipio desde el 14 de mayo del 2019 y fue removido oficialmente el 30 de septiembre del 2021 cuando el Pleno de la Corte Constitucional (CC) aceptó la acción de protección presentada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval.

El Concejo Metropolitano aprobó la remoción de Yunda el 3 de junio del 2021. A partir de esa fecha, una serie de enredos jurídicos le permitieron regresar a su cargo el 30 de julio, pero luego se emitió el fallo de la Corte Constitucional.

Al irse, Yunda manifestó “irse en paz” tras conocer la decisión tomada por la CC. Agradeció a sus votantes y dijo que el haber asumido la administración de la ciudad en la peor crisis le pasó factura. “Gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura, pero no me arrepiento, gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes, me voy en paz, suerte a los que quedan”, escribió en Twitter.

Tras la sentencia emitida desde el TCE, Yunda perdió sus derechos políticos por dos años. Sin embargo, él y su equipo de abogados solicitaron recurso de ampliación y aclaración, el cual quedó en espera desde julio de este año. Eso implica que la sentencia aún no está ejecutoriada.

De forma simultánea se conoció que el juez que dictó sentencia sería un exabogado del actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, por lo que Yunda presentó una denuncia en Fiscalía e inscribió su candidatura. Al no haber una apelación, esta quedó en firme.

