Quito: edición impresa de Diario EL COMERCIO no circuló el 3 y 4 de diciembre del 2022

También grafitearon las paredes con mensajes en contra del medio de comunicación. "El Comercio no paga, cumple nuestros pagos", "¡Paguen miserables! las deudas no esperan", "Comercio paga", se leía en las pancartas.

La edición impresa de Diario EL COMERCIO de Quito no circuló el sábado 3 y domingo 4 de diciembre del 2022, lo cual ahonda la crisis que viene afectando al rotativo en los últimos años.

URGENTE: La versión impresa de @elcomerciocom no circuló ayer. Fuentes confirmaron que la falta de salarios de 3 meses provocó la ausencia de trabajadores en la prensa y la redacción. El viernes, los colaboradores solicitaron a la @DEFENSORIAEC su intervención ante esta situación pic.twitter.com/AiisQUHKBe

Desesperación entre los empleados

Ecuavisa.com se comunicó con Paúl Jaramillo, vocero de 135 empleados de EL COMERCIO y que continúa laborando allí como periodista digital. Explicó que muchos reporteros y fotógrafos hacen las coberturas y pagan la movilización de sus propios bolsillos.

Aseguró la edición impresa no salió ayer, tampoco hoy y lo mismo ocurrirá mañana, lunes 5 de diciembre del 2022. "Recién se retoma el producto el martes. "Son decisiones netamente administrativas, no tenemos nada que ver los trabajadores".

La anterior semana - acotó Jaramillo- un grupo de trabajadores expresó su imposibilidad de laborar por falta de recursos. Es decir, no tienen para cubrir los gastos de movilización, Internet y servicios básicos. "No son todos, sino algunos a los que la crisis les está consumiendo y ya no pueden seguir".

Hace más de dos semanas hubo una reunión con las autoridades del medio de comunicación y les manifestaron a los empleados que no hay fecha para pagos y tampoco saben si les van a cancelar los tres meses de salarios impagos. Les explicaron que hay deudas con proveedores que vienen arrastrando desde el 2018. Además, se está dando prioridad a los ingresos para obtener papel porque recién compraron 56 toneladas. El objetivo es que puedan tener disponibilidad de ese insumo hasta la primera semana del 2023.

"Lo único que nos dijo Ramiro Rivera, presidente del directorio de EL COMERCIO, es que hay una crisis profunda, pero que están haciendo todo lo posible para salir", manifestó Jaramillo.

