Hace poco más de dos meses, las sesiones en el Parlamento eran la noticia del día a día. Primero se conformó una comisión para determinar si cabía o no iniciar el trámite de enjuiciamiento; luego, el escenario de los enfrentamientos se trasladó a la Comisión de Fiscalización , y finalmente todo quedó en suspenso en medio del debate legislativo tras la presentación de las pruebas de los interpelantes y los descargos del Presidente .

Lo último que se supo de Carrera fue que intentó salir del país el 19 de abril y la Policía, por pedido de la Fiscalía, lo detuvo. Dio su versión y luego quedó libre porque no había orden judicial para su aprehensión .

La Fiscalía abrió el caso Encuentro para las respectivas investigaciones, de la cual todavía no se ven resultados.

No obstante, ahora, unos chats revelados por los diarios Expreso y El Universo, en el marco de las investigaciones por el caso Petroecuador, dan cuenta que los hermanos Nicolás y Mario Naranjo tomaban decisiones sobre quiénes comparecían en la mesa de Régimen Económico e incluso elaboraban solicitudes de información pública.

La oposición acusaba al Gobierno de no dar por terminado ese acuerdo, para el transporte de petróleo, a pesar de que la Contraloría había determinado pérdidas para el Estado. Sin embargo, la defensa de Lasso sostuvo que era inviable terminar con el contrato de manera unilateral porque eso provocaría pérdidas.

La Corte Constitucional permitió a los asambleístas solicitantes del juicio político encaminarlo por una única causal: peculado . El caso en particular era un contrato entre el consorcio Amazonas Tanker y la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) .

Pazmiño es el único rostro visible de los opositores de Lasso que no participa como candidata a asambleísta en las elecciones anticipadas.

En un diálogo con Ecuavisa.com dice que no pudo participar por las divisiones que hubo en Pachakutik. Sin embargo, reconoce ser el brazo derecho de Leonidas Iza y desde ya estar trabajando por la candidatura de ambos, él a la Presidencia y ella a la Asamblea, en 2025.

La correísta Viviana Veloz es candidata en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Mientras que el socialcristiano Esteban Torres estará en la papeleta de asambleístas por Tungurahua.

El expresidente de la Asamblea Virgilio Saquicela logró inscribir de último momento su candidatura como asambleísta por Cañar, por el Partido Socialista. Dirigentes de esa organización política presentaron varios recursos en su contra, pero finalmente el TCE resolvió a su favor.

Para la analista política Irene Vélez saber si su actuación en el juicio político es perjudicial o no dependerá de cada caso. Por ejemplo, cree que en el caso de la Revolución Ciudadana, afianzaron sus credenciales de opositores; algo que quizá no suceda con el Partido Social Cristiano (PSC), donde la militancia no ve con buenos ojos el intento de destitución del Presidente al que ayudaron a llegar a Carondelet.