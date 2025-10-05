¿Qué pasará con los formularios firmados para proceso de revocatoria contra Pabel Muñoz?

Decepción, ira, frustración... Son algunas de las reacciones que han tenido decenas de internautas tras conocer que Néstor Marroquín no presentará ante el CNE las firmas recolectadas para continuar con el proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Marroquín desistió del proceso porque el CNE exige rúbrica de responsabilidad ante las firmas que iban a ser presentadas. A su juicio, esto "infunde desconfianza hacia quien suscribe por la fragilidad del proceso de validación de firmas...". Porque de hallarse irregularidades hay cabida a procesos penales.

Pero, ¿qué pasará con los miles de formularios llenos de firmas y datos de los quiteños?

La pregunta surge porque los ciudadanos que firmaron temen que sus datos sean mal utilizados.

Marroquín aseguró que todos los formularios serán incinerados en una diligencia notarial. Primero esperará que el CNE le devuelva 600 formularios que había ingresado el 2 de junio. Y luego procederá con el trámite descrito.

Según él, llegó a recoger 600 000 firmas, superando con creces las 205 664 necesarias. El CNE debía validarlas y si había luz verde, los quiteños decidirían en las urnas si Pabel Muñoz debía seguir o no como Alcalde de Quito.

