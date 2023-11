PSC y Construye no apoyarán un eventual juicio político a la fiscal Diana Salazar

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, fue quien presentó el escrito ante el titular del CAL, Henry Kronfle.

El argumento para enjuiciarla es un presunto incumplimiento de funciones en temas como seguridad.

"La Fiscalía no solo que no ha precautelado la seguridad de sus propios funcionarios, sino que además en casos de narcotráfico no ha tomado nada de decisiones, ni ha tomado ningún correctivo (...) El caso León de Troya no tuvo el seguimiento correspondiente", explicó Garzón.

Diana Salazar calificó a este pedido de juicio político como "una búsqueda desesperada de impunidad".

